Kayaç nedir? Kayaçlar nasıl oluşur? Kayaçların oluşumu hakkında bilgi

Birçok değişik kayaç türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle altın, yakut ve elmas gibi kayaçlar çok ciddi değere sahip olan türler arasında yer alır. Belli bir aşama ve süre ile beraber oluşumları gerçekleşen kayaçlar, dünya çapında kullanım açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Kayaç Nedir?

Bir ya da birden fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşan mineral topluluğu kayaç olarak bilinir. Çok uzun yıllar içerisinde oluşumu gerçekleşir. Kayaçlar çözünebilir bir yapıya sahiptir ve aynı zamanda aşınmaya karşı güçlü bir direnç oluşturur. Özellikle göl ve akarsular gibi farklı kaynakları inceleyebilmek adına kayaçlar kullanılır. Diğer yandan kayaçların detaylı şekilde incelenmesi ve anlaşılması, inşaat mühendisliği açısından da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Zira birbirinden farklı bina ve köprü ile beraber baraj yapımı konusunda, kayaçların oluşumundan faydalanılmaktadır.

Kayaçlar Nasıl Oluşur?

Yaklaşık olarak 4,5 milyar yaşında olan dünya ile aynı eşe sahip kayaçlar, dünyanın ilk oluşumundan günümüze kadar ulaşmış mineral topluluğudur. Bu doğrultuda ilk kayaç çeşitleri dünyanın yüzeyinin soğuması ile beraber katılaşması üzerinden oluşmuştur. Özellikle kayaç döngüsü ve oluşumunun dünyanın iç yapısı ile doğrudan bağlantısı olduğunu dile getirmek mümkün. En önemlisi rengi, parlaklığı ve direnci ile beraber diğer özelliklerinin yapısında var olan minerallerden kaynaklandığı bilinmektedir.

Özellikle rüzgar kayaçların aşındırması ile beraber gece ile gündüz arasındaki sıcaklık soğukluk farklı yaratılmasına etken olmaktadır. Bu doğrultuda yer katmanın üst bölümünde bulunan taş, kaya parçası ile topraklar kayaç olarak bilinmektedir. Özellikle bazı kayaç çeşitleri çok değerli olduğu için madenler açılmakta ve özel çalışma ile beraber değerli kayaçlar çıkarılmaktadır. Bunlar içerisinde ise altın ve yakut ile elmas gibi birçok farklı kayaç türü bulunmaktadır.

Kayaçların Oluşumu Hakkında Bilgi

Minerallerin çok fazla birikmesi üzerinden bir araya gelmesiyle beraber kayaç oluşmaktadır. Bu doğrultuda başkalaşım kayaçları, tortul veya magmatik kayaçlar şeklinde farklı bölümlere ayrılır. Bazı kayaçların hacimleri çok büyük olurken bazılarının ise oldukça küçüktür. Özellikle bitki ve hayvan fosillerinin kayaçların oluşumu noktasında oldukça önemli bir yer teşkil ettiğini söylemek gerekir. Mineraller ile birlikte oluşan kayaçların arasında boşluklar vardır ve bu boşluklar arasında su da bulunur.