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Kaya parçası 12 yaşındaki Ceyhun'u hayattan kopardı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

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#Kaya#Hakkari#Kaza
Kaya parçası 12 yaşındaki Ceyhunu hayattan kopardı... Gözyaşları içinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 15:22

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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2 gün önce Van’dan Yüksekova’ya gelen yolcu minibüsüne, Yeni Köprü mevkiinde dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş ağır yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kırbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya parçası 12 yaşındaki Ceyhunu hayattan kopardı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

Van’dan Yüksekova’ya getirilen Kırbaş’ın cenazesi, Esendere yolu üzerinde bulunan Altınbaşak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaya parçası 12 yaşındaki Ceyhunu hayattan kopardı... Gözyaşları içinde toprağa verildi
Kaya parçası 12 yaşındaki Ceyhunu hayattan kopardı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

Kaya parçası 12 yaşındaki Ceyhunu hayattan kopardı... Gözyaşları içinde toprağa verildi

Kaya parçası 12 yaşındaki Ceyhunu hayattan kopardı... Gözyaşları içinde toprağa verildi


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#Kaya#Hakkari#Kaza

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