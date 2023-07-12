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Kavurucu sıcaklar geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sıcak Hava Dalgası#Sıcaklık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 10:57

Türkiye genelinde bu hafta aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren aşırı sıcaklıklar kendini gösterecek. Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Bundan daha çok sıcak olacak" dedi. Prof. Dr. Şen vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Ülke genelinde mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklık, yeni hafta ile artışa geçti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların 5 ila 10 derece artması öngörülüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları:

"(Karadeniz'deki sel) Önümüzdeki 1 hafta herhangi bir yağış yok Türkiye'de. Bu son muydu hayır. Bunları sık sık göreceğiz. Doğal afetleri fazla göreceğimiz bir yıl. Bugünden itibaren aşırı sıcaklıklar kendini gösterecek. İstanbul'da bugünden başlayacak. Perşembe ve Cuma günü daha yüksek olacak. İstanbul'da 36 derece olacak. İstanbul'da cumartesi etkisini kaybetmeye başlayacak. Akdeniz ve Ege bölgesinde pazartesiye kadar devam edecek. Akdeniz'deki ve Ege'deki sıcak hava dalgası olacak. Antalya'da rekor sıcaklık 44,7'ydi bakalım onu geçecek mi? 

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İstanbul'da cumartesi öğleden sonra biraz hafifleyecek sıcaklıklar. Pazar günü 32 dereceye düşecektir.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI GELECEK"

Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Bundan daha çok sıcak olacak. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. 11 ila 16 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar çıkmasın dışarı. Açık renk giyip, gözlük takılması lazım. 

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

Kavurucu sıcaklar geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! 3 KENT 'EN SICAK NOKTA' OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan sıcaklık haritasına göre; cuma günü hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması beklenen Antalya, Aydın ve Manisa'nın Türkiye'nin en sıcak yerleri olması bekleniyor. Antalya'da cumartesi günü hava sıcaklığının yine 43 derece olması, Adana ve Aydın'da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Kavurucu sıcaklar geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Sıcak Hava Dalgası#Sıcaklık

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