Ömer Faruk Kavurmacı’ya hapis ve tahliye: Ağzımızın payını aldık...

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün işadamları yapılanmasına yönelik Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasından dosyası ayrılan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile babası Mustafa Şevki Kavurmacı’nın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı ile tutuksuz yargılanan Mustafa Şevki Kavurmacı katıldı. Savcı, her iki sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanlığı avukatı ise sanıkların üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Ömer Faruk Kavurmacı savunmasında özetle şunları söyledi: “İddiaları kabul etmiyorum. 3,5 yılı dolduran tutukluluğuma somut bir gerekçe maalesef gösterilemedi. ByLock kullanmadığım, FETÖ ile irtibatlı hiçbir internet sitesine girmediğim, TUSKON’dan noter aracılığı ile istifa ettiğim tespit edilmiştir.

‘AĞZIMIZIN PAYINI ALDIK’

FETÖ ile ilişkili cemiyet, dernek ve kişilerle irtibatlı olduğuma dair hiçbir delil ortaya konulmamıştır. 62 kişiden oluşan TUSKON yönetiminin tek tutuklu sanığıyım. Ömer Faruk Kavurmacı olarak devletimizin işine burunlarını sokmaya çalıştıklarını bilseydim TUSKON’un yanından bile geçmezdim. Basiretimiz bağlandı. Ağzımızın payını aldık. Beraatimi talep ediyorum.”

Mahkeme, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Ömer Faruk Kavurmacı’ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı’ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Kavurmacı’nın tutuklu kaldığı süreyi (3,5 yıl), ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerinin müsaderesine (el konulması) karar verilmiş ve halen kayyım yönetiminde olmasını, dosyanın istinaf ve temyiz sürecini, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını, bu aşamadan sonra adli kontrolle de amaca ulaşılabileceğini ve tutuklamanın takdire dayalı bir güvenlik tedbiri olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi, yurtdışına çıkış yasağı koydu. Mustafa Şevki Kavurmacı’nın da yurtdışına çıkış yasağının devamına hükmedildi. Firari Ahmet Sait Kavurmacı’nın dosyası ise ayrıldı. Ayrıca Kavurmacı ve babasının şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbir de kaldırıldı.

8 Eylül 2016’da tutuklanan Kavurmacı, 3 Mayıs 2017’de sağlık sorunları gerekçe gösterilerek İstanbul nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce tahliye edilmişti. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yakalama kararı çıkartılmasına karar vermişti. Ömer Faruk Kavurmacı, 17 Haziran 2017’de yeniden tutuklanmıştı.