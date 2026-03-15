Kavurma yapılan şampiyonun sahibine ceza

Haberin Devamı

Topçu’ya bu ceza ‘atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi’ gerekçesiyle verildi. Topçu, Smart Latch’i bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çektiklerini, sakatlık sonrası atı hibe vermek üzere güvenilir bir yer arayışına girdiklerini söyledi. Tavsiye üzerine atı Osmaniye’de bir binicilik kulübüne ücretsiz teslim ettiklerini belirten Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini araması üzerine yaşananlardan haberdar olduğunu ve çok üzüldüğünü anlattı. Topçu “İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu. 132 bin TL ceza kesildi. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık” dedi.