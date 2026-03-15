×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kavurma yapılan şampiyonun sahibine ceza

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Ceza#At
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 07:00

ADANA’da Yeşiloba Hipodromu’nda koşan şampiyon at Smart Latch’in sakatlandıktan sonra kesilip, kavurma yapılarak aşevinde dağıtılmasıyla ilgili olarak atın sahibi Suat Topçu’ya 132 bin 108 TL ceza kesildi.

Haberin Devamı

Topçu’ya bu ceza ‘atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi’ gerekçesiyle verildi. Topçu, Smart Latch’i bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çektiklerini, sakatlık sonrası atı hibe vermek üzere güvenilir bir yer arayışına girdiklerini söyledi. Tavsiye üzerine atı Osmaniye’de bir binicilik kulübüne ücretsiz teslim ettiklerini belirten Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini araması üzerine yaşananlardan haberdar olduğunu ve çok üzüldüğünü anlattı. Topçu “İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu. 132 bin TL ceza kesildi. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık” dedi.

 

BAKMADAN GEÇME!