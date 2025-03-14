Kavuncu: CHP’nin aday sürecini takip ediyoruz

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının seçileceği süreci takip ettiklerini belirterek, “Bu bizlerle alakalı bir durum değil” dedi. Kavuncu, Meclis’te bir araya geldiği parlamento muhabirleriyle iftar programında şunları söyledi:

“(Suriye’deki anlaşma) Anlaşmayı yapan iki taraf da Türkiye tarafından terörist kabul edilen yapılar. Bu süreci riskli görüyoruz.

(DEM’in ziyaretleri) Bize ulaşmış bir görüşme talebi yok. Gelseydi partimizin GİK’inde tartışılır ve talebi yapan tarafa cevabımızı verirdik.

(Yeni milliyetçi cepheye kapınız açık mı?) Bizim gündemimizde böyle bir konu yok.

(Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı)CHP’nin cumhurbaşkanı adayının seçileceği süreci takip ediyoruz. Bu bizlerle alakalı bir durum değil. CHP karar aldı, ‘Adayımızı önseçimle belirleyeceğiz’ dedi. Her partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Erken seçim kararı yok. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir karar yok. Süreç neyi getirir hep beraber göreceğiz.”