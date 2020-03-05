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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:52,Son Güncelleme:/

Kavşakta tır devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı

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Kavşakta tır devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı
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DÜZCE’de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, otoyol girişinin İstanbul yönü, 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mahmut Şahin Yılmaz'ın kullandığı 16 AAR 42 plakalı tır, kavşakta kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza nedeniyle otoyol girişinin İstanbul yönü, trafiğe kapandı. Yaralanan tır sürücüsü Yılmaz, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen tırın yoldan kaldırılmasının ardından İstanbul yönü, yaklaşık 3 saat ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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