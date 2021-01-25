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Gündem
Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

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Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde Avşar Sokak ile Gölbaşı Sokağının kesiştiği kavşakta, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ç.G.'nin (29) kullandığı 06 RED 54 plakalı otomobil, kavşakta evli, iki çocuk babası Mestan Zencir yönetimindeki 45 KA 8275 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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