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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 hafif yaralı

#Kaza#İzmir#Aliağa
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 hafif yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Şakran Mahallesi'nde meydana geldi. U.G. yönetimindeki 35 AKZ 941 plakalı otomobil ile İ.B. yönetimindeki 35 ASV 385 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, iki otomobilde bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Kaza#İzmir#Aliağa

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