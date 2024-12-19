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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; Bir ölü, bir ağır yaralı

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#Mardin#Kaza#Barış Demirtaş
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; Bir ölü, bir ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 14:30

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Barış Demirtaş (19) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçe merkezi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kavşağa kontrolsüz giren Barış Demirtaş idaresindeki 34 ZF 6409 plakalı otomobil ile Jandil D. yönetimindeki 47 DR 974 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Barış Demirtaş, kurtarılamadı. Demirtaş'ın cenazesi morga kaldırılırken, Jardil D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; Bir ölü, bir ağır yaralı

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#Mardin#Kaza#Barış Demirtaş

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