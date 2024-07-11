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Kavşağa girmeye çalışan otomobil seyir halindeki araca çarptı: 3 yaralı

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#İstanbul#Tuzla#Tuzla Haberleri
Kavşağa girmeye çalışan otomobil seyir halindeki araca çarptı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:13

Tuzla'da kavşağa giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarında park halinde olan minibüse çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tuzla kavşağında meydana geldi. E.B. yönetimindeki 34 HUK 546 plakalı otomobil İbiş Ağa Caddesi'nden kavşağa girdiği sırada, Şehitler Caddesi'nde ilerleyen R.C. yönetimindeki 34 RC 155 plakalı otomobile çarptı.

Kavşağa girmeye çalışan otomobil seyir halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Kazanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halinde olan 34 GNV 259 plakalı minibüse çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan S.B. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kavşağa girmeye çalışan otomobil seyir halindeki araca çarptı: 3 yaralı

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Kazaya tanık olan Şener Kemal, "İçmeler yönünden marina tarafına gidiyordum. Aracı gördüm, araç beni gördü durmadı. Orta yola atladı. Karşı taraftan gelen arabaya bakmadan yola atladı, araca vurdu.

Kavşağa girmeye çalışan otomobil seyir halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Daha sonra bekleyen minibüse vurdular. Minibüs zaten ters döndü. Bildiğim kadarıyla yaşlı bir abla var, ağır yaralı herhalde o. 2 tane çocuk var. Birinin ayağı sakatlandı herhalde. Diğerinin de hiçbir şeyi yok. Ağır yaralı ablayı çıkartmak için ambulansa itfaiyeye haber verdik" dedi.

Kavşağa girmeye çalışan otomobil seyir halindeki araca çarptı: 3 yaralı

 

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#İstanbul#Tuzla#Tuzla Haberleri

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