Kavşağa girmeye çalışan otomobil seyir halindeki araca çarptı: 3 yaralı

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Kaza, saat 11.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tuzla kavşağında meydana geldi. E.B. yönetimindeki 34 HUK 546 plakalı otomobil İbiş Ağa Caddesi'nden kavşağa girdiği sırada, Şehitler Caddesi'nde ilerleyen R.C. yönetimindeki 34 RC 155 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halinde olan 34 GNV 259 plakalı minibüse çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan S.B. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

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Kazaya tanık olan Şener Kemal, "İçmeler yönünden marina tarafına gidiyordum. Aracı gördüm, araç beni gördü durmadı. Orta yola atladı. Karşı taraftan gelen arabaya bakmadan yola atladı, araca vurdu.

Daha sonra bekleyen minibüse vurdular. Minibüs zaten ters döndü. Bildiğim kadarıyla yaşlı bir abla var, ağır yaralı herhalde o. 2 tane çocuk var. Birinin ayağı sakatlandı herhalde. Diğerinin de hiçbir şeyi yok. Ağır yaralı ablayı çıkartmak için ambulansa itfaiyeye haber verdik" dedi.