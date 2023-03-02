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Kavgayı izlerken bacağından vuruldu

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#Kocaeli#İzmit#Polis
Kavgayı izlerken bacağından vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 16:14

İZMİT'te, kavga edenleri izleyen İsmail A. (67), taraflardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bu sırada taraflardan biri, elindeki tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, kavgayı izleyen İsmail A.’nın bacağına isabet etti. İsmail A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail A., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kocaeli#İzmit#Polis

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