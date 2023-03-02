Kavgayı izlerken bacağından vuruldu

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Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bu sırada taraflardan biri, elindeki tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, kavgayı izleyen İsmail A.’nın bacağına isabet etti. İsmail A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail A., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.