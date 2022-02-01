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Kavgayı bitirmeye talibiz

#Faik Öztrak#CHP#İYİ Parti
Kavgayı bitirmeye talibiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Genel Başkanımız toplumun helalleşmesi için ‘Ben ateşten gömlek giydim’ boşuna demiyor. Biz kavgayı bitirmeye talibiz” dedi. Öztrak, partisinin dünkü MYK toplantısı sırasında düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

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(İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun “Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı’ndan ne kadar oy alabiliyor” sözleri) Biz Millet İttifakı olarak milletin sıkıntılarını giderip, ülkenin önünü açmak, demokrasiyi getirmek için bir araya gelen partileriz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. CHP olarak biz herkesin oyuna talibiz. Genel Başkanımız toplumun helalleşmesi için ‘Ben ateşten gömlek giydim’ boşuna demiyor. Biz kavgayı bitirmeye talibiz.

ASLA KABUL EDEMEYİZ

Bu kin ve nefretin vücut bulmuş hali çocuklarımıza da musallat oldu. 10 yıldır yattığı hapisten babasını kurtarmak için kendisinden yardım isteyen bir çocuğumuzu kullandı. Bu nedenle tertemiz çocuk kalplerine kin ve nefret tohumlarının ekilmesini asla ama asla kabul edemeyiz. Bu kin ve nefretin evlerinize, çocuklarınızın tertemiz dimağına ulaşmasına izin vermeyin.

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NE KADAR GAZ KALDI?

Depoda ne kadar gaz kaldı, onu açıklayın. Madem gazınız var, sanayiciye neden kesintiyle gaz veriyorsunuz? Bu kesintiler ne kadar sürecek? Ülkemizin enerji arz güvenliğiyle kumar oynayan ve kaybeden kifayetsiz yönetimin sebep olduğu yüksek enerji maliyetleri de yüksek enflasyon olarak milletimize fatura ediliyor. En vahimi de, sanayicimizin dışarıdaki güveni azalıyor, müşterileri yeni üretim üsleri arıyor, vatandaşımıza iş imkânları azalıyor. Türk Lirası mevduatı dolara endeksleyerek TL’ye nasıl değer katılacak? ABD Merkez Bankası’nın faizleri artırmaya başlayacağı bir dönemde milletimizin cebindekini pey sürerek tıpkı doğalgazda olduğu gibi sonucu belli bir kumar oynamaya, kimsenin hakkı yoktur. Uyarıyorum: Takla atarız. Bu takladan çok güvendiğiniz Körfez şeyhlerinin parası da sizi kurtaramaz.”

KİMSE UYARMADI DEMESİN

Kimse uyarmadı demesin. Artık enflasyon rakamlarında en ufak bir kuşku olursa, bunun müsebbipleri kendilerini yargının huzurunda bulacaktır. Arjantin’de, Yunanistan’da, Brezilya’da yaşananlar ve Genel Başkanımızın uyarıları herkesin kulağına küpe olsun, özellikle bürokratların. Tuz Gölü’nün altında yeterli doğalgaz varsa verileri neden karartıyor, gün gün açıkladığınız verilere neden sansür uyguluyorsunuz?

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#Faik Öztrak#CHP#İYİ Parti

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