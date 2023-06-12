Kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdılar: 2'si polis 3 yaralı

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Olay, saat 01.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Albayrak Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. İki grup arasında 'oturma yeri' nedeniyle kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar, kendilerini ayırmak isteyen polislere de saldırdı. Aziz İ. (26) kırılan şişe camıyla, polis memurları Ç.A. ve F.T. de darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polisleri darbettiği tespit edilen şüpheliler Muhammed M. (27) ve Rüstem M. (28), gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)