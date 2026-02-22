×
Kavgayı ayırmak isterken 6 yerinden bıçaklanmıştı: Aileye tehdit mesajları atan 3 kişiye gözaltı

#İstanbul#Bağcılar#Bıçaklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 12:41

Bağcılar'da 18 yaşından küçük 3 kişinin darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür (27), çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Çöpür'ün ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavga ihbarını alan ekipler olay yerine geldi. İlk incelemede Oğuzhan Çöpür(27), bıçakla yaralandığı görüldü.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çöpür ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olaya karışan yaşları 18'den küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çöpür'ün bir kişinin darbedildiğini görmesi üzerine kavgayı ayırmak istediği ve bu sırada 6 yerinden bıçaklandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT MESAJLARINA 3 GÖZALTI

Oğuzhan Çöpür'ün ailesinin şikayetçi olmamaları için tehdit edildiği ortaya çıktı. Aileye tehdit içerikli mesajlar attığı tespit edilen 18 yaşından küçük 3 kişi daha gözaltına alındı. 

