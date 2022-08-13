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Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çektiler: 4 gözaltı

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#Kocaeli #Kavga#Bekçi
Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çektiler: 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 15:10

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 grup arasındaki kavgaya müdahale eden bekçilere bıçak çekildi, konuyla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

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Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Pişmaniyeciler Meydanı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle bölgede devriye atan bekçiler olaya müdahale etti.

Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çektiler: 4 gözaltı

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

O esnada 1 şahsın bekçilere bıçak çekmesi üzerine bekçi havaya ateş etti. Takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine onlarca polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 4 şahıs ekip otolarına alınarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kocaeli #Kavga#Bekçi

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