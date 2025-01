Kavgaya müdahale ederken şehit olan polisin vurulma anları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 13 Ağustos 2022’de, saat 19.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç meselesinden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp kaçtı.

34 GÜNÜN SONUNDA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen Celil T. , Halil T. ve Hakan T. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar ise hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanıp, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, sanık Adnan Tosun hakkında, 'Kasten öldürme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki şüpheliler Muhammet Tosun hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret', Celil T. hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Silahla basit yaralama', Halil T. hakkında 'Silahla basit yaralama', Memet C. hakkında 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Silahla basit yaralama', Mustafa C. hakkında 'Silahla basit yaralama' suçlarından, Hakan T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'Kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etme', İbrahim C. hakkında ise 'Silahla basit yaralama' suçundan ceza istendi.

KARAR DURUŞMASI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 22 Mart’ta görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adnan Tosun'u, 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa ayrıca Mustafa C.'ye yönelik 'Öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 7,5 yıl, Memet C.'ye yönelik aynı suçtan 6 yıl 4 ay, Celil T.'ye yönelik 'Yaralama' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece Adnan Tosun, toplam 40 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Heyet, sanıklardan Muhammet Tosun'un ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Halil T.'yi ise, 'Silahla tehdit' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer 5 sanığı ise 'Silahla basit yaralama' suçundan çeşitli oranlarda adli parasına çarptırdı.

İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ

Sanık ve müşteki taraf avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası sanık Adnan Tosun’a ‘olası kastla öldürme’ suçundan verilen hapis cezası kararının az olduğu gerekçesiyle dosyada bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, söz konusu suçun ‘kamu görevlisine karşı olası kastla adam öldürme’ kapsamında kaldığı bu yüzden cezanın artırılarak, yeniden hüküm kurulması gerektiğini belirtti. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yeniden hakim karşısına çıkan sanıklar önceki savunma tekrar ederek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerim giderilmesi için duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis memuru Murat Akpınar’ın şehit edildiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga ihbarı üzerine ekip arabası ile olay yerine gelen Akpınar’ın ekip arabasının şoför koltuğundan indiği, bu sırada silahlı çatışma olduğu, 2 kişinin Murat Akpınar’ın arkasında durduğu sırada Akpınar'ın vurularak, yere düştüğü görüldü. Ayrıca, bir vatandaşın da ‘polisi vurdu polisi’ dediği duyuldu. Bir başka kamera açısından ise Adnan Tosun'un elinde tüfekle ateşe ettiği, çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kameraya yansıdı.