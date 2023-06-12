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Kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu; 2 gözaltı

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#İzmir#Karşıyaka#Polis
Kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu; 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 15:55

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis memuru M.G.'nin bacağından vurulduğu olayla ilgili Ü.Ç. ve O.T., gözaltına alındı.

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Olay, 10 Haziran saat 21.50 sıralarında, Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı kavganın ortasında kalan polis memuru M.G., taraflardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan mermi ile bacağından vuruldu.

Kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu; 2 gözaltı

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru M.G., Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.G., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu; 2 gözaltı

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Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kamera kayıtlarını da inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, Ü.Ç. ve O.T. adlı şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Karşıyaka#Polis

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