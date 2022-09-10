Kavgaya karışan dayısının yardımına koşan çocuk kurşunların hedefi oldu

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Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki arkadaş birbiriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle büyüdü. Dayısının kavgaya karıştığını gören 14 yaşındaki Emre Buyruk koşarak yardıma gitti. Olay yerinde kurşunların hedefi olan Buyruk başından vuruldu. Çevredekilerin haber vermedi üzerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken olaya karışan zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Öte yandan talihsiz çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.