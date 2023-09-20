Kavgasız kurultay için ‘İstanbul koalisyonu’

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CHP kulislerinde “Kemal Bey’in kafasından geçen seçenek” diye yorumlanan bu formül için, “örgüt yönetimlerinde ve delege dağılımındaki kritik denge, Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu cephelerindeki yüksek gerilim dikkate alındığında olabilecek en iyi seçenek” değerlendirmeleri öne çıkıyor. Kulislerde dillendirilmeye başlanan bu formülle ilgili düşünülen “abi” adayları olarak da ağırlıklı olarak her ikisi de eskiden il başkanlığı görevini yürüten Cemal Canpolat ile Gürsel Tekin’den söz ediliyor. Kulislerde bu iki ismin birbirlerine, “adaylık konusunda bizim aramızda sorun olmaz, uzlaşırız” diye şimdiden desteklerini açıkladıkları da konuşuluyor. Bu iki isimden birinin başkanlığının gündeme gelmesi halinde ‘İstanbul koalisyonu’ formülüyle yönetime ve delegasyon listesine farklı kesimlerden isimler alınabilecek. Adaylık için adları geçen isimlerden Selçuk Sarıyar ile Mehmet Ali Yüksel’in ise başkan yardımcısı olabilecekleri belirtiliyor.

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HAFTAYA NETLEŞECEK

Kurultay tarihi 8 Ekim olarak belirlenen İstanbul’daki adaylık tartışmalarının önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Kulislere göre, İzmir’de yaşanan kavga görüntülerinin İstanbul’da tekrarlanmaması için devreye girerek ilçe başkanlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde ilçe başkanlarıyla bir kez daha buluşacak, ayrıca ilçe belediye başkanları ve İstanbul delegasyonunda etkili tarafların temsilcileriyle de temas kuracak. Bütün bu temasların ardından da, Kaftancıoğlu’nun yeri için düşünülen isim gündeme getirilecek.

KURULTAY TARİHİ TAMAM

CHP, büyük kurultay tarihini de netleştirdi. Önceki günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurultay için belirlenen 4-5 Kasım tarihleri, Salı günü toplanacak Parti Meclis’nin (PM) onayına sunulacak. (Turan YILMAZ/ANKARA)

İYİ PARTİ’YLE ‘ZEHİR-ŞERBET’ ATIŞMASI

- İYİ Parti’nin CHP’ye yönelik ittifak eleştirileriyle tırmanan tartışmaya, “zehir-şerbet” atışması da eklendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bölge istişare toplantısında 6’lı Masa ile ilgili tartışmaları değerlendirirken, “Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim zehir” dedi. CHP’de genel başkan adaylığını ilan eden Grup Başkanı Özgür Özel de dün FOX TV yayınında, Akşener’in bu sözleri için, “CHP de şerbet içmemiştir” dedi. Özel “Gelecekteki ittifak olanaklarını zora sokacak, aşındıracak sert söylemlerden hep kaçındık, kaçınmamız lazım. Özeleştiri olmalı, kendi içimizde tartışmalıyız ama iki partinin birbirine acımasızca vurduğu bir ortam, doğru bir ortam değildir” yorumu yaptı.

DAVET KRİZİ

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- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yeni bir ‘davet krizi’ yaşandı. İmamoğlu’nun, önceki gün Kılıçdaroğlu’nun ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıya davet edilmediği ortaya çıktı.

İMAMOĞLU’NDAN YANIT

İmamoğlu dün bu sorular üzerine “Parti içi diyalogları, basına dönük müzakere etmeyi doğru bulmuyorum. Olan konular ya da yanlışları muhataplarıyla birebir görüşüyorum. Bu ister Sayın Genel Başkanımız olsun, ister diğer makam sahipleri olsun” dedi.

İSTANBUL İTTİFAKI KURULUR

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, ‘İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş’ sözlerinin hatırlatılması ve kendisiyle görüşüp görüşmeyeceği yolundaki soruya da şu yanıtı verdi: “2019’da yaptığımız sağlıklı ittifakın temelinde, gerçekten bir İstanbul ittifakı vardı. Yüzde 55’e yakın bir oyla, bir belediye başkanı seçildi. Hem İstanbul ittifakının kurulabileceğine hem de siyasi ittifakların da müzakere edilebileceğine olan inancım hâlâ tam. Günü geldiğinde makul zeminlerin oluşabileceğini de düşünüyorum. Buna Sayın Akşener de dahil.” (Fatma AKSU/İSTANBUL)