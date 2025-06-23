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Kavgadan kaçtı, minibüsün altında can verdi

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#Minibüs#Ölüm#Kaza
Kavgadan kaçtı, minibüsün altında can verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 23:30

Midyat ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgadan kaçan İnfaz Koruma Memuru Faruk Akış (42)minibüsün altında kalıp hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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 Mardin’in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgadan kaçarken dengesini kaybederek düşen İnfaz Koruma Memuru Faruk Akış (42), minibüsün altında kalıp hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

 Olay, 20 Haziran'da Midyat ilçesi merkez Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yeri sahibi ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavganın ortasında kalan İnfaz Koruma Memuru Faruk Akış, kaçtığı sırada dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen minibüs, Akış’ın üzerinden geçti.

Kavgadan kaçtı, minibüsün altında can verdi

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akış, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akış’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Minibüs#Ölüm#Kaza

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