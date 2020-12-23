‘Kavgadan bıktık’

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, şunları söyledi:

“(Maraş katliamı) Bu hafta, Maraş katliamının yıldönümü. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkeyi felaketin eşiğine getiren olaylar, asla unutulmamalıdır. Çünkü, biz bu kavgalardan artık bıktık, bu kavgalardan artık usandık.

(ABD’nin yaptırım kararı) Hep uyardık; ‘Diplomasi kurumsal bir disiplinle yürütülmelidir’ dedik. Geldiğimiz noktada, ABD’nin, S-400’ler nedeniyle aldığı yaptırım kararı, vizyonsuzluğun sonucudur.

UMUT YIKAN BÜTÇE

Bu bütçe, faiz ödeneklerinin yüzde 31 arttırıldığı, çiftçimize doğrudan desteğin ise yerinde saydığı bir bütçedir. Bu bütçe, çalışan yoksulları görmeyen, vicdansız bir bütçedir, emeklilere sefaleti reva gören, vefasız bir bütçedir. Atanamayan öğretmenlerin, sağlıkçıların, işsiz üniversite mezunlarının umutlarını yıkan bütçedir. Ezcümle; bu bütçe, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin iflasının bütçesidir."