‘Kavgadan bıktık’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’te kabul edilen 2021 bütçesini eleştirirken “2021 yılı bütçesinin özeti şudur: Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek” dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, şunları söyledi:
“(Maraş katliamı) Bu hafta, Maraş katliamının yıldönümü. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkeyi felaketin eşiğine getiren olaylar, asla unutulmamalıdır. Çünkü, biz bu kavgalardan artık bıktık, bu kavgalardan artık usandık.
(ABD’nin yaptırım kararı) Hep uyardık; ‘Diplomasi kurumsal bir disiplinle yürütülmelidir’ dedik. Geldiğimiz noktada, ABD’nin, S-400’ler nedeniyle aldığı yaptırım kararı, vizyonsuzluğun sonucudur.
UMUT YIKAN BÜTÇE
Bu bütçe, faiz ödeneklerinin yüzde 31 arttırıldığı, çiftçimize doğrudan desteğin ise yerinde saydığı bir bütçedir. Bu bütçe, çalışan yoksulları görmeyen, vicdansız bir bütçedir, emeklilere sefaleti reva gören, vefasız bir bütçedir. Atanamayan öğretmenlerin, sağlıkçıların, işsiz üniversite mezunlarının umutlarını yıkan bütçedir. Ezcümle; bu bütçe, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin iflasının bütçesidir."
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