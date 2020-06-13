Kavgada yaralanan genç, 12 gün sonra yaşamını yitirdi

Olay, 31 Mayıs günü Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nurikaya Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan Aslan ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ercan Aslan, dün akşam doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ercan Aslan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Gercüş ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Diğer iki yaralının taburcu olduğu belirtilirken, kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişinin de tutuklandığı ifade edildi.