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AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 00:18,Son Güncelleme:

Kavgada uçan tekme atmıştı! O kadına soruşturma açıldı

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Kavgada uçan tekme atmıştı! O kadına soruşturma açıldı
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Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde tartıştığı kadına tekmeli saldırıda bulunan kadın şüpheli hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde dün akşam saatlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle vapur bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri, turnike üzerinden atlayarak tartıştığı kadına tekmeyle vurdu. Bunun üzerine iskeledeki görevliler araya girerek, tarafları ayırdı.

Saldırıya uğrayan ve Doğu Türkistanlı olduğu belirtilen kadının olayın ardından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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