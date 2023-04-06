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Kavgada tabancayla ateş edip, kapının arkasındaki komşusunu öldürdü

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#İzmir#Cinayet#İzmir Haberleri
Kavgada tabancayla ateş edip, kapının arkasındaki komşusunu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 17:51

İzmir'de, 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada, Diyar Y. (18), tabancayla ateş ettiği evin kapısının arkasında duran komşusu Hanife Doymuş'u (56) başından vurdu. Doymuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece, Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Aynı binada oturan ve gürültü nedeniyle sık sık tartıştıkları belirtilen iki aile tekrar tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada kendisine damacana fırlatılmasına sinirlenen Diyar Y., eve gidip aldığı ruhsatsız tabancasıyla Doymuş ailesinin oturduğu evin kapısına geldi.

Kavgada tabancayla ateş edip, kapının arkasındaki komşusunu öldürdü

Diyar Y. kapıya doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermi bu sırada kapının arkasında bulunan Hanife Doymuş’un başına isabet etti. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldıran Doymuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Diyar Y.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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#İzmir#Cinayet#İzmir Haberleri

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