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Kavgada silahı tutukluluk yapınca öldürüldü! Defalarca bıçaklayıp denize attılar...

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#İstanbul#Avcılar#Cinayet
Kavgada silahı tutukluluk yapınca öldürüldü Defalarca bıçaklayıp denize attılar...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 15:36

Avcılar'daki Ambarlı sahilinde bir tekne restoranda çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Serdar Ala henüz bilinmeyen bir nedenle tekne restorandaki 3 kişiyle tarıtşmaya başladı. Tartışma sırasında 3 kişiye silah çeken Ala, bıçaklandı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Ala, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Ambarlı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Ala, sahilde bulunan bir restoran teknedeki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma sırasında Ala 3 kişiye bardak attı.

Kavgada silahı tutukluluk yapınca öldürüldü Defalarca bıçaklayıp denize attılar...

Tekneden inen taraflar rıhtımda da tartışmaya devam etti. Onur Ö., Eray A., ve Hüseyin E. ile tartışmaya devam eden Ala, üzerinde bulunan tabancayı 3 kişiye doğrulttu ancak tabanca tutukluk yaptı. Yaşanan arbedede Eray A. Serdar Ala'yı bıçakladı. 2 şüpheli Onur Ö. ile Hüseyin E. ise, Ala'yı denize attı.

Kavgada silahı tutukluluk yapınca öldürüldü Defalarca bıçaklayıp denize attılar...

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YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler ve polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Serdar Ala, denizden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgada silahı tutukluluk yapınca öldürüldü Defalarca bıçaklayıp denize attılar...

Ala hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ala’nın 3 şüpheliye doğrulttuğu silahın tutukluk yapması sonucu Eray A. tarafından birçok kez bıçaklandığı, ardından da Eray A. ve Onur Ö. tarafından denize atıldığı tespit edildi.

Kavgada silahı tutukluluk yapınca öldürüldü Defalarca bıçaklayıp denize attılar...

Yaralı halde denizden çıkan Serdar Ala’nın aynı kişiler tarafından denize kovalandığı, yaralının tekrar denize atlayarak yüzerek kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Ekipler, 3 şüpheli ile 2 tanığı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Hayatını kaybeden Serdar Ala’nın 25, şüpheliler Onur Ö.'nün 10, Eray A.'nın 8, Hüseyin E.'nin ise, poliste 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Diğer yandan olay yerine gelen dalgıç polisler Ambarlı Sahili'nde uzun süre suç aleti olan bıçağı aradı.

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Kavgada silahı tutukluluk yapınca öldürüldü Defalarca bıçaklayıp denize attılar...

 

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#İstanbul#Avcılar#Cinayet

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