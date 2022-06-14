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Kavgada hayatını kaybeden Doğukan’dan geriye şarkıları kaldı

#Eskişehir#Polis#Kavga
Kavgada hayatını kaybeden Doğukan’dan geriye şarkıları kaldı

Eskişehir’de alkollü bir eğlence mekânında çıkan kavga sonucunda hayatını kaybeden Doğukan Yener’den geriye sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolar kaldı.

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Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak’ta bulunan alkollü bir eğlence mekânında 5 Haziran Pazar günü sabaha karşı iki grup arasında kavga çıktı. Grupların kavgasına müdahale eden güvenliklerle birlikte ortalığın iyice karışması sonucu Doğukan Yener yaralandı. Sabaha karşı olan olayla ilgili henüz herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamazken, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği video ortaya çıktı.

Başına aldığı darbedeler sonucu yaralandığı öğrenilen Yener, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaklaşık 5 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Doğukan Yener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda 29 kişinin ifadesinin ardından gözaltına alınan 7 kişiden 1’i tutuklandı.

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ŞARKI SÖYLEDİĞİ VİDEOLAR KALDI

Barda yaşanan kavganın ardından genç yaşta hayatını kaybeden Doğukan Yener’in gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi sevdiği öğrenildi. Söylediği şarkıların videolarını sosyal medya hesaplarında paylaşan Doğukan Yener’in ardından güzel görüntüleri kaldı.

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#Eskişehir#Polis#Kavga

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