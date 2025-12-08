Kavgada birbirini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Olay dün, saat 20.00 sıralarında kırsal Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz, kullandığı otomobille Murat Y. ve Hüseyin Kiriş'in (35) evlerinin önünden geçerken aralarında tartışma çıktı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Yılmaz ile Hüseyin Kiriş arasında başlayan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü.

YARALI HALDE HUSUMETLİSİNİ BIÇAKLADI

Kavgaya Murat Y. de dahil oldu. Kavgada Murat Y., bacağına isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı. Murat Y., yaralı halde kendisine ait bıçakla Mehmet Yılmaz'ı kasığından yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mehmet Yılmaz ile Murat Y. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tedavisi tamamlanan Murat Y. ile kavgaya karışan Hüseyin K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.