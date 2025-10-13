×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kavgada bıçaklandı, cesedi sarp kayalıklarda bulundu!

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Cinayet#Alanya
Kavgada bıçaklandı, cesedi sarp kayalıklarda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 16:59

Antalya Alanya'da kavga ettiği kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cesedi, kavga ettiği kişilerce ormanlık ve sarp arazide bulunan bir uçuruma atıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen cinayet olayında 1 kişi çıkan kavganın ardından bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetin ardından şüphelilerin, cansız bedeni ormanlık ve sarp arazide bulunan bir uçuruma attıkları ortaya çıktı. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Koçak (32) ile beraberindeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbede sırasında Koçak, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada bıçaklandı, cesedi sarp kayalıklarda bulundu

CESET UÇURUMA ATILDI

Cinayetin ardından panikleyen şüpheliler, Koçak'ın cansız bedenini olay yerinden uzaklaştırarak Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki sarp ve ormanlık alanda bulunan derin bir uçuruma attı. Olayın ardından yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu şüpheliler tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kavgada bıçaklandı, cesedi sarp kayalıklarda bulundu


YER GÖSTERMEYLE CESET BULUNDU

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Zanlıların yer göstermesiyle birlikte Yusuf Koçak'ın cansız bedeni, Paşaköy Mahallesi'ndeki uçurumda bulundu. Arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle cesedin bulunduğu yerden çıkarılması saatler sürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, gece saat 01.00 sıralarında ekiplerinin koordinasyonuyla ceset uçurumdan çıkarıldı. Koçak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi'ne ait morga kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kavgada bıçaklandı, cesedi sarp kayalıklarda bulundu


7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Cinayet#Alanya

BAKMADAN GEÇME!