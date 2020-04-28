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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Kavgada bıçakla saldırı kamerada

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Kavgada bıçakla saldırı kamerada
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KÜTAHYA’da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gece 02.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.Ö. tartıştığı S.A.K.’yı göğsünden bıçakladı, yanındaki arkadaşlarına da bıçakla saldırdı. Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığınan S.A.K. polisten yardım istedi. S.A.K. ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli C.Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İki grubun kavgası ve bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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