Kavgada başına taşla vurulmasıyla yaralandı, 6 gün sonra öldü

Olay, 14 Şubat günü Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te katmer salonu işletmecisi Ali Arslantaş, sokakta karşılaştığı arkadaşı Ali P. ile tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen ve kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ali P., yerden aldığı taş ile Arslantaş'ın başına vurdu. Aldığı darbe ile ağır yaralanan Arslantaş, çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, Ali P. ise kaçtı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Arslantaş, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arslantaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ali P.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.