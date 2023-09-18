Kavgacılara işlem talimatı... Kılıçdaroğlu İzmir’deki gerilime el koydu

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İzmir kurultayında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in konuşması sırasında protestolarla başlayan olaylar daha sonra taraflar arasında kavgaya dönüşmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kavgayla ilgili inceleme talimatı verdi. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kılıçdaroğlu’nun talimatına ilişkin, “Genel Başkanımız, İzmir kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatını vermiştir” açıklamasını yaptı. Erdem, Hürriyet’e, Kılıçdaroğlu’nun kurultaylarda bu tür olaylar yaşanmamasını istediğini belirterek, “Bu, ön almak için yapılan bir iştir. Genel Başkan, kongrelerimizin parti kültürümüze uygun, demokratik bir ortamda yapılmasını istiyor. Genel Merkezimiz de Genel Başkanımızın da talimatıyla bir daha böyle görüntülerin yaşanmaması için gerekli adımları atmaktadır” dedi.

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KAVGA GÜRÜLTÜ İSTEMİYOR

CHP çevrelerinde de “Genel Başkan kavga gürültü değil demokratik bir yarış istiyor. O nedenle her iki adayın da adaylıklarını Genel Merkez’de basın toplantılarıyla açıklamaları taleplerine olumlu karşılık verdi. Zaten her ortamda da ‘İsteyen özgürce adaylığını ilan etsin, demokratik bir şekilde yarışalım, sonunda da delegenin vereceği karara hep birlikte saygı gösterelim’ diyor. O nedenle bugüne kadar kurultaylara doğrudan müdahalesi olmadı” değerlendirmeleri yapıldı.

TAKIMI ŞAMPİYON YAPMA SÖZÜ

Grup Başkanı Özgür Özel dün partisinin Konya il kongresinde, “Üyemiz, bize umut bağlayanlar, bizden yeniden umut olmamızı isteyenler neyin değişmesini, kimin değişmesini, nasıl değişmesini istiyorlarsa o değişimi yapmak, yenilenmek ve yeniden umut olmak zorundayız” diyerek, şunları söyledi: “‘Biz cam tavanı aşamayız, CHP olarak yüzde 25’i cebimizde bilelim ve artırmak için CHP’nin ilkeleriyle değil, farklı yaklaşımlarla sağa açılalım, sağdan danışmanlar getirelim, onların verdiği akıllarla hareket edelim’ yaklaşımına itiraz ediyorum. Biz özgüvenli olacağız, tepemizdeki cam tavanı tuzla buz edeceğiz. İlk yola çıkarken şunu dedim; ‘Kaybeden tarafın santrforuyum ben, keyfim yerinde, en iyi mevkideyim ama bir karar verdim’. İki gece uyumadım seçimden sonra ve bir karar verdim. Madem ki bu takımın adı CHP’dir, bu takım kaybedemez. Ben kaybeden takımda santrfor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Diyorsanız ki ‘Özgür yedek otur’, yedek otururum. Ama diyorsanız ki, ‘Özgür vazife sana düştü’. Ben bu takımı şampiyon yapmaya varım.”

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CANAN KAFTANCIOĞLU: KARDEŞİM SİZ ÖNCE KENDİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Genel merkezciler ile değişimciler arasında bu kez de “tüzük kavgası” patlak verdi. Eski milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Özel’in geçmişte ön seçime karşı çıkarak, “Ön seçim oyuncağını bunların elinden alacağız” dediği iddiasına, Özel, “Tamamen gerçek dışı, beni kesinlikle biriyle karıştırıyor. Ben katı bir ön seçimciyim” diye yanıt verdi. Kaftancıoğlu ise İstanbul’daki tüzük çalıştayında değişimcileri hedef alarak, “Ya 2018’deki tüzüğün mimarı olanlar çıkıyor diyor ki, ‘Partide değişim şart’. Kardeşim önce kendinizi değiştirin ya, başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen gidip Cumhuriyet Halk Partisi’nin anayasasını, ‘böyle işimize de, burada da bunu böyle arada yazalım da, bilmem ne yapalım’ diye yapıyorsanız, neyi değiştireceksiniz? Kendinizi değiştirmenin dışında” diye konuştu.





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MENDERES’İ ANDILAR



CHP heyeti merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını idamlarının 62’nci yılında mezarı başında andı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Bu görüntünün hareketlendirdiği kulislerde bir süredir, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul kurultayının “kavgasız” geçmesi için İmamoğlu ile Kaftancıoğlu’nu yan yana getirmek istediği konuşuluyordu. Aziz ÖZEN / İSTANBUL