MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKavga ihbarına giden polisler şoke oldu! Uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı
GeriGündem Kavga ihbarına giden polisler şoke oldu! Uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Kavga ihbarına giden polisler şoke oldu! Uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kavga ihbarına giden polisler şoke oldu! Uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı
Abone Olgoogle-news

Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde kavga ihbarına gidilen evden bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin üzerine camdan halı, ayakkabı ve uyuşturucu madde fırlattı. İki şüpheli gözaltına alındı. 

Olay saat 02.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Aynalı Çarşı Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi.  Binanın birinci katında bulunan daireden gelen kavga sesleri bina sakinleri tarafından polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan ev sahibi, camdan halı, ayakkabı ve bir miktar uyuşturucu madde attı. Evde bulunan iki kişiden biri kendi rızasıyla aşağıya gelerek teslim olurken diğer şüpheli evden çıkmamakta direndi. 

Kavga ihbarına giden polisler şoke oldu Uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı

Arka camdan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, aynı mahallede oturan bir yakınının evine girerken yakalandı. Evde bulunan iki köpek camdan dışarıya bakarken görüldü. İki şüpheli de gözaltına alınırken bağırıp direnerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekipler savcılık tarafından çıkan arama izni sonrası evde yapmış oldukları aramada yasaklı bir maddeye rastlamazken dairede bulunan iki köpeğin beslenmesi yasak ırk olup olmadığı tespit edilmek üzere olay yerine belediye ekipleri çağrıldı. 

Kavga ihbarına giden polisler şoke oldu Uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle