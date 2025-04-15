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Kavga ihbarına giden polis memuru kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

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#Antalya İl Emniyet Müdürlüğü#Esat Koyuncu#Antalya
Kavga ihbarına giden polis memuru kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 12:05

Antalya’da kavga ihbarına giden polis memuru Esat Koyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Dün, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki lüks bir sitede meydana gelen kavga ihbarına giden Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli Polis Memuru Esat Koyuncu kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Koyuncu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Koyuncu için bugün görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

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#Antalya İl Emniyet Müdürlüğü#Esat Koyuncu#Antalya

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