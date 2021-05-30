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Haber Giriş: 30.05.2021 - 00:57 | Son Güncelleme:

Kavga ihbarına giden polis aracına saldırı!

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Kavga ihbarına giden polis aracına saldırı!

Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarına giden polis aracına kiremitli saldırıda bulunuldu. Olayda polis aracının camları kırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Mahalleye giren polis ekiplerinin aracına bir evin çatısından kiremit ve taş atıldı. Ekip aracının camının kırıldığı olayda şüpheliler havaya ateş açmaya devam ederken, bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi.

Olayın ardından mahallede inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından camı kırılan polis aracı bölgeden çekici yardımıyla götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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