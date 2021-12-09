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Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı

#Kaza#Polis#Kavga
Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı

Çorum'da iki gurubun kavga ettiği ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı. Trafik kazasında 2 polis yaralandı.

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Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında kavga yaşandığı ihbarına giden polis ekibi taraflara müdahale etmek istese de yetersiz kaldı. Olay yerindeki polislerin takviye istemesi üzerine destek amaçlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi Bahabey Kavşağı'nda çarpıştı.

Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı

Kazada araçlardaki 2 polis yaraladı. Polislerin telsiz anonsu üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerindeki polis ekiplerinden bilgi alarak, yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Öte yandan, kavgaya karıştıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alınırken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı

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#Kaza#Polis#Kavga

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