MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKavga ihbarı diye polisi aradılar! Şaşırtan sürpriz
GeriGündem Kavga ihbarı diye polisi aradılar! Şaşırtan sürpriz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Kavga ihbarı diye polisi aradılar! Şaşırtan sürpriz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kavga ihbarı diye polisi aradılar! Şaşırtan sürpriz

Amasya'da bir grup genç, Polis Haftası dolayısıyla 'kavga' ihbarında bulunup, mahalleye çağırdıkları polislere pasta keserek, sürpriz yaptı.

Savadiye Mahallesi'nin muhtar azası Ramazan Asarkaya ile bir grup genç, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Grup, olay yerine gelen polis ekibine ise Polis Haftası dolayısıyla pasta ile sürpriz yaptı. Şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

Muhtar azası Asarkaya, "155'i arayarak, mahallemizde kavga olduğu yönünde ihbarda bulunduk. Sağ olsunlar, 2 dakika içinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve Polis Haftası'nı kutlamak için bir sürpriz yaptık” dedi.

Kavga ihbarı diye polisi aradılar Şaşırtan sürpriz

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi