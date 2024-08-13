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Kavga ettikleri kişinin sığındığı evin sahibini hastanelik ettiler

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#Kavga#Samsun#Darp
Kavga ettikleri kişinin sığındığı evin sahibini hastanelik ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 13:01

Samsun'da kavga ettikleri şahsın kaçarak sığındığı evin sahibini sopayla darp ederek ağır yaralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallesi olan Gökçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(19), B.Ç.(19) ve M.T.(19) adlı gençler aralarında eskiye dayalı husumet bulunan A.A. ile kavga etmeye başladı. A.A. kaçarak O.K.'nin evine sığındı. Bu sırada 3 genç ile ev sahibi O.K. arasında tartışma çıktı. Y.K., B.Ç. ve M.T. sopayla saldırdıkları O.K.'yi darp ederek hastanelik etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavga ettikleri kişinin sığındığı evin sahibini hastanelik ettiler

Olaydan sonra kaçan Y.K., B.Ç. ve M.T. jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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#Kavga#Samsun#Darp

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