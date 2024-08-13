Kavga ettikleri kişinin sığındığı evin sahibini hastanelik ettiler

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Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallesi olan Gökçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(19), B.Ç.(19) ve M.T.(19) adlı gençler aralarında eskiye dayalı husumet bulunan A.A. ile kavga etmeye başladı. A.A. kaçarak O.K.'nin evine sığındı. Bu sırada 3 genç ile ev sahibi O.K. arasında tartışma çıktı. Y.K., B.Ç. ve M.T. sopayla saldırdıkları O.K.'yi darp ederek hastanelik etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Y.K., B.Ç. ve M.T. jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.