Kavga ettiği kişiyi TIR'la ezerek öldürmüştü! İstinaf, sanığın cezasını onadı

Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde 6 Nisan 2024'te saat 22.00 sıralarında, 55 SB 560 plakalı TIR’ın şoförü Mustafa Demir ile BJ-090-RX Fransa plakalı otomobilin sürücüsü A.K., yol verme tartışmasında birbirlerine korna çalıp, selektör yaptı. A.K., Üçhanlar mevkisine geldiğinde otomobilini emniyet şeridine çekip, TIR'ın şoförünü bekledi. Demir de hemen arkasından bölgeye geldi. TIR şoförü ile otomobilden inen sürücü A.K., A.K. ve Mustafa Kaya arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmada Mustafa Demir’in hareket ettirdiği TIR, Mustafa Kaya’nın bacağının üzerinden geçti. TIR’ın altında kalan Kaya, yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Mustafa Demir verdiği ifadede, "Araçtan 3 kişi indi ve TIR’ın önüne geçti. Ben de kafamı çıkarıp, ‘Ne oluyor hayırdır, selektör yapıyorsun’ diye sorunca şoför kapısına gelip kapıyı açmaya çalıştı. Kapı kilitliydi ama cam açıktı. Kollarımdan tutup aşağı doğru çekmeye başladı. Ben de kendimi kurtarmak için aracımı vitese takıp sola ilerledikten sonra sağa çevirerek hareket ettim ve olay yerinden kaçtım. Sonra jandarmaya gittim, gittiğimde birine zarar verdiğimi bilmiyordum” dedi.

Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüpheli, bir süre sonra adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edildi.

HAPİS TALEBİ

Kavak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Demir hakkında ‘Kastla ölüme neden olma’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından iddianame hazırlandı. Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, “Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre maktul Mustafa Kaya’nın kesin ölüm sebebinin genel beden travmasına bağlı alt ve üst ekstremite parçalı kemik kırıklarıyla beraber büyük damar yaralanması ile bundan gelişen iç ve dış kanamanın olduğu, şüphelinin eylemlerini olası ağır sonucu göze alarak gerçekleştirdiği, yaşanan tartışma ve olaylarda ilk haksız eylemin hangi taraftan geldiğinin tespit edilemediği, bu nedenle şüphelinin lehine olarak hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği, şüphelinin olası kast ile ölüme neden olma ve mala zarar verme suçlarını gerçekleştirdiği anlaşılmakta" ifadelerine yer verildi.

Davanın karar duruşması 24 Nisan’da görüldü. Mahkemeye heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra Mustafa Demir’in, ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapsine hükmetti. Demir'in 'Mala zarar verme' suçundan ise yeterli suç unsurları oluşmadığından beraatine karar verildi.

‘OLASI KAST HUKUKA AYKIRI OLACAKTIR’

Sanık avukatları, kararı istinafa taşıdı. Verilen itiraz dilekçesinde, “Dosya kapsamında mahkeme tarafından yapılan keşif sonucunda müvekkilin kasıtlı bir hareketine dair herhangi bir tespit yapılmadığı gibi aksine A.K. ve maktul Mustafa Kaya’ya da kusur atfedilerek aslında olayın tipik bir kaza olduğu üstü kapalı bir şekilde belirtmiş olmaktadır. Olayın kasten bir suç olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, taksirle işlenmiş bir trafik kazası olduğunu göstermektedir. Ölen yayanın aracın çıkışını engellemek için yola doğru çıkış yaptığını gösterdiği mütalaa edilmiştir. Bilirkişi raporunda olayın kasten işlendiğine dair delil yokluğu göz önündedir. Olası kast ile suçun işlendiğine karar vermek hukuka aykırılığın tezahürü olacaktır. Sanığın karanlık ortamda, akan trafikte can havliyle olaydan kaçmak için 20 metrelik araçla yaptığı manevra üzerinden ‘Olası kast’ demek oluşa aykırı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Mahkemesi, istinaf başvurusunun reddine hükmederek, kararı onadı. Kararda, “Oluş, nitelendirme ve değerlendirmenin yerinde olduğu, hukuka ayrılığın bulunmadığı, kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışıldığı, yerel mahkemece kabul edilen oluş, nitelendirme ve değerlendirme kapsamında kurulan hüküm içeriği itibariyle yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir” denildi.

Sanık avukatı kararı Yargıtay'a taşıdı.