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Semih ŞAHİN- Derya EVREN - DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini sürdü, ifadesinde bunları söyledi

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Bursa'da boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, otomobilini onlarca kişinin üzerine süren Muhammed C.(37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammed C.'nin ifadesinde, alkollü olduğunu söylediği belirtildi.

​Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan 20 aile arasında çarşamba günü yer anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Kadın ve çocukların da karıştığı taşlı sopalı kavgada Muhammed C., otomobilini onlarca kişinin üzerine sürdü. Sürücü, sopalarla otomobiline vurularak durduruldu.

Kavgada 4'ü çocuk, 12 kişi yaralandı. Olay anı, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini sürdü, ifadesinde bunları söyledi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine süren Muhammed C., polis tarafından dün gözaltına alındı. Muhammed C., ifadesinde, alkollü olduğu için bilinçsizce hareket ettiğini, kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdüğü belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed C., adliyeye sevk edildi.

İnanılmaz görüntüler Taşlı sopalı kavgada otomobilini insanların üzerine sürdü: 4ü çocuk, 12 yaralı
İnanılmaz görüntüler! Taşlı sopalı kavgada otomobilini insanların üzerine sürdü: 4'ü çocuk, 12 yaralı
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