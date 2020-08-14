Kavga ettiği kardeşleri vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi’nde meydana geldi. Zekeriya K. ile komşuları Selahhattin ve Hayati Aydemir kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zekeriya K. tabancasını çekip Aydemir kardeşlere ateş etti. Zekeriya K. otomobille kaçarken, yaralanan Selahattin ve Hayati Aydemir kadeşler, çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Aydemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hayati Aydemir ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olayın ardından kaçan Zekeriya K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.