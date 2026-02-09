×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kavga ettiği grubun üzerine aracını sürdü! Ezilmekten son anda kurtuldular

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beyoğlu#Kavga
Kavga ettiği grubun üzerine aracını sürdü Ezilmekten son anda kurtuldular
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 10:55

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre, sokakta seyir halindeki bir sürücü ile alkollü olduğu öne sürülen bir grup arasında kavga çıktı. Darbedildiği iddia edilen sürücü, aracına binerek otomobilini kavga ettiği grubun üzerine sürdü. Kaldırımdakiler son anda ezilmekten kurtulurken, kaçmaya çalışan sürücünün aracı da tekmelendi.

Haberin Devamı

Hüseyinağa Mahallesi'nde 26 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen ilk olayda, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile sokakta bulunan ve alkollü oldukları iddia edilen grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedildiği öne sürülen sürücü, olay yerinden uzaklaşıp aracına bindi. Daha sonra geri dönen sürücü, aracını grubun üzerine sürdü. Kaldırımda bulunanlar aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün arkasından koşan grup ise aracı tekmeledi.

Kavga ettiği grubun üzerine aracını sürdü Ezilmekten son anda kurtuldular

GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE KAVGA

Aynı sokakta 8 Şubat'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında gece kulübü önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yere yatırılan bazı şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınırken, kavga etmeye devam eden diğer kişiler de polis tarafından ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#Kavga

BAKMADAN GEÇME!