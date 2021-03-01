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Haber Giriş: 01.03.2021 - 22:05 | Son Güncelleme:

Kavga ettiği annesini bıçakla öldürdü!

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Kavga ettiği annesini bıçakla öldürdü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavga ettiği annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde market işleten B.A. (26), iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle annesi S.A. (55) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A'nın, annesini bıçakladığı iddia edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, S.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavga sırasında yaralanan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

B.A'nın, psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

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