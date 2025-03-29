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Ankara'daki ilginç olay kamerada: Kavga etmek için aracından indi, sürücünün elini öptü

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#Ankara#Trafik Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 09:59

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, olay Pursaklar ilçesi Kocalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde kavşaktan dönmeye çalışan Ali U. idaresindeki otomobile arkadan gelen 06 BRB 741 plakalı otomobil arakadan çarptı.

Ankaradaki ilginç olay kamerada: Kavga etmek için aracından indi, sürücünün elini öptü

Kazada kimse yaralanmazken, Ali U. aracından inerek arkadan çarpan otomobil şoförünün kapısını açarak yaşça kendinden büyük olan şoförün elini öptü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Ankaradaki ilginç olay kamerada: Kavga etmek için aracından indi, sürücünün elini öptü

Ankaradaki ilginç olay kamerada: Kavga etmek için aracından indi, sürücünün elini öptü

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#Ankara#Trafik Kazası#Kaza

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