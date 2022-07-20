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Kavga eden sürücüler ayırmaya çalışan temizlik görevlisinin kürek ve süpürgesini de kullandı

#DİYARBAKIR#Kavga#Polis

DİYARBAKIR’da maddi hasarlı trafik kazası sonrası kavga eden otomobil ve yolcu minibüsü sürücülerini görenler, tarafları ayırmaya çalıştı. Sürücüler, kendilerini ayırmaya çalışan bir temizlik görevlisinin kürek ve süpürgesini alarak kavgaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile otomobil aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası sürücüler araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Durumu görenler tarafları ayırmaya çalıştı.

Bir temizlik görevlisi de elindeki kürek ve süpürgesini kenara bırakarak, kavgaya müdahale etti. Bir türlü sakinleşmeyen ve kavgaya devam eden sürücüler, bu kez temizlik görevlisinin kürek ve süpürgesini alarak birbirlerine saldırmaya devam etti. Çevredekilerin uzun uğraşlarıyla kavga sona ererken sürücüler araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kavga eden sürücüler ayırmaya çalışan temizlik görevlisinin kürek ve süpürgesini de kullandı

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#DİYARBAKIR#Kavga#Polis

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