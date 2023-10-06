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Kavga eden profesörler okuldan uzaklaştırıldı

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#Konya#Necmettin Erbakan Üniversitesi#Tahir Uluç
Kavga eden profesörler okuldan uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 07:00

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde önceki gün öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, odasındayken aynı bölümden öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun ile turizmci kardeşi İzzet Atasağun tarafından silahlı saldırıya uğradı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, her iki profesörün açığa alındığı, haklarında idari ve cezai soruşturma başlatıldığı bildirildi.      

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Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde önceki gün Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, odasındayken aynı bölümden öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun ile turizmci kardeşi İzzet Atasağun tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olaydan sonra kaçan ve kısa süre sonra evinde gözaltına alınan Prof. Dr. Galip Atasağun’un kardeşi İzzet Atasağun da dün sabah saatlerinde saklandığı akrabasının evinde yakalandı. Tabancayı kullanan İzzet Atasağun’un, öğretim üyesi olan ağabeyi Prof. Dr. Galip Atasağun ile fakülteye geldiği, x-ray cihazından geçmediği için de silahı içeri rahatça sokabildiği belirtildi. Prof. Dr. Galip Atasağun ile kardeşi İzzet Atasağun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Galip Atasağun, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kalırken, İzzet Atasağun tutuklandı. Öte yandan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, her iki profesörün açığa alındığı, haklarında idari ve cezai soruşturma başlatıldığı bildirildi.     

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#Konya#Necmettin Erbakan Üniversitesi#Tahir Uluç

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