Kavga değil hedefli saldırı çıktı: İstanbul’daki o anlar güvenlik kamerasında

Sultangazi’de bir iş yerinin önünde gerçekleşen ve ilk anda kavga sanılan olayın, dükkan sahibinin oğluna yönelik doğrudan bir silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandığı anların detayların ortaya çıktı.
Olayın kavga değil silahlı saldırı olduğu öğrenildi. İş yeri sahibinin oğluna yönelik düzenlenen silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.