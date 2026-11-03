×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kavga değil hedefli saldırı çıktı: İstanbul’daki o anlar güvenlik kamerasında

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi Silahlı Saldırı#İş Yeri Önü Olay#Telefon Aksesuarları Mağazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 09:06

Sultangazi’de bir iş yerinin önünde gerçekleşen ve ilk anda kavga sanılan olayın, dükkan sahibinin oğluna yönelik doğrudan bir silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandığı anların detayların ortaya çıktı.

Kavga değil hedefli saldırı çıktı: İstanbul’daki o anlar güvenlik kamerasında

Olayın kavga değil silahlı saldırı olduğu öğrenildi. İş yeri sahibinin oğluna yönelik düzenlenen silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözden KaçmasınHem torbacılara hem sahte para şebekesine baskın: 46 kişi için düğmeye basıldıHem torbacılara hem sahte para şebekesine baskın: 46 kişi için düğmeye basıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi Silahlı Saldırı#İş Yeri Önü Olay#Telefon Aksesuarları Mağazası

BAKMADAN GEÇME!