Kavga çıkınca makinist, treni durdurup polis çağırdı

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Kütahya-Balıkesir seferini yapan İzmir Mavi Treni’nde yolcular F.Ö. ile E.S., N.T. ve A.D. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine makinist, treni Osmangazi Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nin içinden geçerken durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, karşılıklı şikayetçi olan 4 kişiyi trenden indirerek, işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Tren, yaklaşık 15 dakikalık rötarın ardından yoluna devam etti. (DHA)