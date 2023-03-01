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Kavga çıkınca makinist, treni durdurup polis çağırdı

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#KÜTAHYA#Tren#Yolcu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 14:16

Kütahya- Balıkesir seferini yapan trende, yolcular arasında kavga çıktı. Treni durduran makinistin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan 4 kişiyi emniyete götürdü.

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Kütahya-Balıkesir seferini yapan İzmir Mavi Treni’nde yolcular F.Ö. ile E.S., N.T. ve A.D. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine makinist, treni Osmangazi Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nin içinden geçerken durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, karşılıklı şikayetçi olan 4 kişiyi trenden indirerek, işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Tren, yaklaşık 15 dakikalık rötarın ardından yoluna devam etti. (DHA)

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#KÜTAHYA#Tren#Yolcu

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