Kavga anı cep telefonu kamerasında

Olay, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını dikkate almayan 2 kişi, bilinmeyen nedenle kavga etti. Bu sırada çevreden geçen bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla kavgayı görüntüledi. Bir süre birbirlerine tekme ve yumruklarla vuran taraflar, daha sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu.