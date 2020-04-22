MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKavga anı cep telefonu kamerasında
GeriGündem Kavga anı cep telefonu kamerasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 16:20,Son Güncelleme:

Kavga anı cep telefonu kamerasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kavga anı cep telefonu kamerasında
Abone Olgoogle-news

ADANA'da 2 kişinin kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını dikkate almayan 2 kişi, bilinmeyen nedenle kavga etti. Bu sırada çevreden geçen bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla kavgayı görüntüledi. Bir süre birbirlerine tekme ve yumruklarla vuran taraflar, daha sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle