Kavasların virüsle imtihanı

Kavaslar, hem parlamentonun sırlarını koruyan ve hem de günlük işleyişte önemli bir yer tutan Meclis görevlileri. Kavas sözcüğü, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi anlamına geliyor. Milletvekillerinin içtiği suyun güvenliği de onlara emanet, özel konuşmalarının mahremiyeti de. TBMM Genel Kurulu’nda 7’si erkek 1’i kadın 8 kavas çalışıyor.

Meclis’in kara kutuları, görev almadan önce sıkı bir eğitimden geçiriliyor. İletişim becerisi, davranış tarzı, ketumluk, bürokratik hiyerarşi, yasama terimleri, saç ve makyaj gibi konular eğitim başlıklarından bazıları. Onlar Genel Kurul’da işlerin kusursuz yürümesini sağlamaya çalışırken, bağlı oldukları Destek Hizmetleri Başkanlığı da kesintisiz denetim yapıyor.

PANDEMİDE YÜKLERİ ARTTI

Pandemiyle kavasların iş yükleri de arttı, sağlık riskleri de. Artık her konuşmanın ardından kürsüyü dezenfekte edip kullanılan malzemeleri topluyor ve su bardağını değiştiriyorlar. Nemlenen maske ve biten kolonyanın yerine yenisini hızla temin etmek de onların görevi. Ayrıca vekillerin çalıştıkları masaları sık sık silip virüsten arındırıyorlar. Son günlerde Meclis’te vakalar arttığı için temizledikleri bir masadan kalkan milletvekili birkaç saat sonra pozitif olduğunu öğrenebiliyor. Ama onlar neredeyse her hafta birkaç milletvekilinin salgına yakalandığı ortamda, şu ana kadar fire vermeden çalışmayı başardılar.